Rimini Fiera: il nuovo amministratore delegato di Ieg è Corrado Peraboni

| 15:41 - 18 Dicembre 2019

Quartiere fieristico di Rimini.

Corrado Peraboni sarà il nuovo amministratore delegato di Ieg, Italian Exhibition Group, che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza. Lo ha annunciato presidente Ieg, Lorenzo Cagnoni al termine del Consiglio di amministrazione. "Il cda ha deciso - ha detto Cagnoni - si tratta di una personalità in cui abbiamo una fiducia convinta, un uomo di esperienza e di conoscenza del mercato fieristico. Corrado Peraboni ha alle spalle curriculum prezioso". Peraboni è stato direttore generale della Fondazione Fiera di Milano, ma soprattutto, particolare che sta a cuore a Ieg, è colui che ha diretto l'operazione della quotazione in borsa di Fiera Milano. Ieg una società che Cagnoni definisce "in buonissima salute" che continua a distribuire dividendi.