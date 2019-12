Christmas Run a Rimini, una corsa podistica con partenza dal Piazzale Fellini

Sport

| 15:37 - 18 Dicembre 2019

Domenica 22 dicembre, scattera dal Piazzale Fellini alle ore 10 la Rimini Christmas Run, la corsa di Natale alla portata di tutti runners: principianti, evoluti e per le famiglie. Un percorso di 8 km, 4 per la corsa non competitiva, ideale per scambiarsi anche gli auguri di Natale. Nel programma dell'evento spicca anche la camminata dei presepi nello splendido clima natalizio con il Babbo Natale "Aido" al quale saranno devoluti parte dei fondi raccolti. Si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio della Rimini Christmas Run.