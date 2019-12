Beach tennis, Cressi-Venturi soli al vertice nel girone A; Bertozzi-Zoli guidano a punteggio pieno il girone B

Sport

Rimini

| 15:06 - 18 Dicembre 2019

La coppia Venturi-Cressi.

Giornata avvincente quella disputata martedì nel campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel raggruppamento A, Cressi-Venturi guidano ora in solitudine il girone, ma devono guardarsi le spalle dalla coppia rivelazione Cimatti-Lombini autori di un doppio 3-0 nella serata. Nel girone B, Bertozzi-Zoli comandano a punteggio pieno, mentre Urbini-Drudi lasciano il primo set sulla sabbia per merito di Balacchi-Gambuti. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Cressi-Venturi su Alvisi-Rinaldi, Cimatti-Lombini su Bernardi-Paci e su Marone-Agostinelli (recupero) e Broccoli-Gessaroli (sostituito da Galassi) su Brugnettini-Bubani, mentre di misura per 2-1 è il successo di Antonelli-Galli su Filippi-Pari. A riposo il duo Zammarchi-Torroni.

Classifica: Cressi-Venturi 7; Cimatti-Lombini 6; Antonelli-Galli 5; Bernardi-Paci 4; Broccoli-Gessaroli, Brugnettini-Bubani 3; Zammarchi-Torroni, Rinaldi-Alvisi, Marone-Agostinelli, Filippi-Pari 2.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Bertozzi-Zoli su Amati-Donini, Angeli-Greco su Filippini-Bevitori e Amadori-Lorenzi su Fabbri-Ceci, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Balacchi-Gambuti su Filippini-Bevitori e Urbini-Drudi su Balacchi-Gambuti. In posticipo giocheranno Ferri-Bugli contro Cimatti-Zannoni.

Classifica: Bertozzi-Zoli 9; Urbini-Drudi 8; Amadori-Lorenzi 6; Zannoni-Cimatti, Angeli-Greco 5; Balacchi-Gambuti 3; Ferri-Bugli, Fabbri-Ceci 2, Filippini-Bevitori 1; Amati-Donini 0.

La quarta giornata verrà disputata durante le festività Natalizie. Da segnalare che sabato prossimo si terrà sulla sabbia del Tennis Viserba un importante torneo organizzato da Fabrizio Antonelli, il cui ricavato sarà destinato in beneficienza.