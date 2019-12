Rimini San Fortunato, martedì 24 dicembre: concerto per la Notte di Natale

Eventi

18 Dicembre 2019

Musica classica, violoncello.

La Notte più magica dell’anno e la musica: un connubio perfetto in uno dei luoghi più belli della città di Rimini, l’Abbazia di Scolca di San Fortunato. Il programma è adatto a tutti, anche achi si approccia alla musica classica per la prima volta. L’Orchestra d’archi Rimini Classica esegue uno dei capolavori assoluti di ogni tempo: il concerto per due violini di J.S.Bach Bwv 1043, con solisti due giovani e talentuosi violinisti. Segue poi il suggestivo Concerto per la Notte di Natale di Corelli e i celeberrimi Adagio, di Albinoni e la musica del film Shindler’s List. Il concerto termina con la soprano Ala Ganciu nelle canzoni natalizie tradizionali. Orario: 20.30 Tariffa d'ingresso: 12 €. Tariffe ridotte: 8 € ragazzi fino 14 anni