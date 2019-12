Basket femminile, Ren Auto: sotto l'albero di Natale un ottimo sesto posto

Sport

Rimini

| 14:39 - 18 Dicembre 2019

Un momento della festa della Ren Auto. In gallery, dirigenti, tecnici e sponsor.

Bellissima serata di festa per tutta la “famiglia” Ren-Auto Happy Basket, la società di basket femminile nella ormai consueta cornice del ristorante Colle di Covignano atlete, staff e famiglie si sono incontrati per la tradizionale cena di Natale. Un’occasione per stare a tavola insieme tra risate, chiacchiere e buon cibo. Poi la lotteria, con i bimbi del minibasket e le ragazze dell’U14 che si sono alternati nell’estrazione dei numeri vincenti, e per chiudere in bellezza torta e brindisi.

La prima squadra che milita in serie B cha una età media di meno di 19 anni è al sesto posto in classifica con obiettivo salvezza. L'U18 ha vinto il proprio girone nella prima fase di campionato ed è in attesa di conoscere le avversarie che incontrerà nella seconda. U16 e U14 stanno giocando un buon campionato e sono entrambe in lizza per centrare la seconda fase.