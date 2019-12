La celebre rivista Usa Forbes celebra Rimini: "Città che vive un nuovo Rinascimento"

Attualità

Rimini

| 13:56 - 18 Dicembre 2019

Ponte di Tiberio.

"Il nuovo Rinascimento di Rimini ispirato da Fellini" è il titolo di un articolo pubblicato ieri nella sezione "Travel" on line, della rivista statunitense Forbes. Con una significativa fotografia del Ponte di Tiberio, l'articolo spiega come Rimini sia molto cambiata passando da una località a vocazione "vacanziera" ad una meta turistica per tutti coloro che cercano arte e cultura. Ovviamente in primo piano il Centenario della nascita di Federico Fellini. Ma non solo, Forbes definisce il sindaco di Rimini Andrea Gnassi come "a visionary mayor" che ha dato impulso agli investimenti che la città ha poi riservato al rinascimento culturale attraverso la valorizzazione del Maestro Fellini a partire dal 2011 con progetti che hanno portato all'apertura del Teatro Galli, del Museo Fellini e il cinema Fulgor, solo per citarne alcuni.