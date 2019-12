Attori speciali sui palchi dei teatri di San Giovanni e Gradara

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:47 - 18 Dicembre 2019

Un momento di "Colours...di tutti i colori".

Si chiama "Colours...di tutti i colori" la rappresentazione finale del teatro delle Diversabilita' 2019, proposta lo scorso sabato al teatro Massari di San Giovanni in Marignano ed in programma questa sera (mercoledì 18 dicembre) presso il teatro comunale di Gradara. Si tratta di un laboratorio teatrale che da settembre a dicembre, per la sua quinta edizione, ha proposto incontri settimanali presso il Centro Giovani White Rabbit, con la regia di Virginia Spadoni del teatro Cinquequattrini e vede ogni anno la partecipazione di più realtà, tanto che vorrebbe diventare un'esperienza stabile da portare avanti per tutto il corso dell'anno, visto il riscontro positivo dei ragazzi partecipanti. Oltre 25 persone hanno calcato il palco. tra bambini, ragazzi, adulti, studenti, genitori, volontari, professionisti, con la possibilità di esprimersi liberamente e scoprire in sé e negli altri le tantissime modalità creative nella quali le persone possono comunicare, ognuno a partire dai propri talenti e dalla propria unicità.



Commenta il vicesindaco di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli: "I partecipanti alla prima serata sono stati testimoni di un Massari pieno, vivo, emozionato, profondamente umano. Un vero patrimonio di espressività e creatività umana che sorprende, travolge, insegna...Insegna che i tanti colori sono quanto di più prezios opossa donarci la vita! E tutti insieme che sono davvero spettacolari. Un progetto sostenuto e amato da sempre più realtà e persone, un'esperienza da accompagnare, far crescere e conoscere con orgoglio e determinazione.

Grazie di cuore a tutti, ai ragazzi per primi perché ci regalano quella bellezza e quella verità che a volte perdiamo".