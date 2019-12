Quattro nuovi sottotenenti dei Carabinieri: lasciano Rimini per nuovi incarichi come comandanti

Attualità

Rimini

| 13:40 - 18 Dicembre 2019

Gli Ufficiali promossi con il Col. Giuseppe Sportelli.

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Giuseppe Sportelli, ha ricevuto i quattro nuovi Sottotenenti vincitori di concorso a livello nazionale.



Gli Ufficiali, già in servizio presso i reparti dipendenti del Comando Provinciale di Rimini, verranno a breve destinati a nuovi incarichi in veste di comandanti.



Di seguito un breve curriculum vitae dei neopromossi:



S. Ten. Antonio Amato, già Comandante della Stazione Carabinieri di Bellaria Igea Marina, in precedenza è stato al comando della Motovedetta d’altura dell’Arma in Rimini per 26 anni; laureato in Scienze dell'Amministrazione, due missioni in Kosovo, quattro volte campione italiano di arti marziali e promotore dei corsi di difesa personale per donne;

S. Ten. Eugenio Baldigari, già Comandante del Nucleo Informativo di Rimini del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini da oltre 23 anni, è in possesso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione;

S. Ten. Sergio Conforti, già Comandante della Stazione di Saludecio (RN) da oltre 18 anni, è in possesso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione;

S. Ten. Gaetano Maiorana, già Comandante della Stazione Carabinieri di Viserba dal 2006, ha svolto missioni militari per la liberazione del Kuwait, ottenendo la Medaglia di Merito dal Principe del Kuwait e dal Re dell’Arabia Saudita.