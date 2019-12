Al Teatro Galli sabato 21 dicembre la consegna dei Sigismondo d'oro

Attualità

Rimini

| 12:56 - 18 Dicembre 2019

In concomitanza visite gratuite alla mostra "Fellini 100. Genio Immortale".

Sarà il Teatro Galli ad ospitare sabato 21 dicembre la cerimonia di consegna del Sigismondo d'oro 2019, assegnato quest'anno al semiologo Paolo Fabbri e allo scrittore Marco Missiroli. L'appuntamento è in programma alle 17.30 e si aprirà come tradizione dal saluto di fine anno del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Terminato il saluto alla città, sarà la volta della consegna dei riconoscimenti, che quest'anno valorizza due esponenti riminesi del mondo culturale italiano che con la loro attività contribuiscono ad offire una visione non convenzionale del presente e della realtà. Non convenzionale e onirica era anche la visione di Federico Fellini, il Maestro di cui nel 2020 Rimini celebrerà il centenario della nascita e di cui la città sta riscoprendo l'arte grazie alla mostra Fellini 100. Genio Immortale allestita a Castel Sismondo da sabato scorso e che nei primi giorni di apertura ha già fatto registrare migliaia di presenze, accendendo anche l'interesse della stampa nazionale e internazionale. Per celebrare la giornata di festa e per offrire un'ulteriore opportunità alla città, la sera di sabato 21 dicembre la mostra sarà visitabile gratuitamente, a partire dalle 19.30 e fino a mezzanotte.