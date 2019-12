Francesco Gattei e Luca Fabbri, studenti dell'alberghiero Malatesta vincono concorso nazionale

Attualità

Rimini

| 12:53 - 18 Dicembre 2019

Francesco Fabbri e Luca Gattei con la prof. Angela Lucertini.

Involtini di pollo ripieno di patate e formaggio avvolto con pancetta laccata al miele su crema di carciofi e quenelle di ricotta, e dessert mousse di yogurt alla menta su disco di pasta frolla allo zenzero, mirtilli succo di frutti di bosco. Questi sono i piatti vincenti che gli alunni dell'alberghiero Malatesta di Rimini hanno preparato in coppia nella competizione del Concorso Nazionale Combiguru Challenge che si è disputato il 5 Dicembre 2019 a Padova, presso il centro della Unox.

Gli alunni vincitori sono Francesco Gattei di 4C e Luca Fabbri di 4E, che ha anche ricevuto un riconoscimento per essere stato il migliore nell’esporre il suo piatto alla giuria.

Entrambi vincono "Chef in Campus", un corso full-immersion con chef stellati che si terrà a Viterbo nel mese di Luglio, l'Istituto alberghiero Malatesta vince così un forno Unox del valore di circa 5000 euro. Tutto l’iter del concorso è stato curato dalla Prof.ssa Angela Lucertini.