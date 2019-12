Nel 2020 Rimini farà parte del Centro di servizio per il volontariato della Romagna

Attualità

Rimini

| 12:46 - 18 Dicembre 2019

Nascerà il Centro di servizio per il volontariato della Romagna.

Entro i primi mesi del prossimo anno nascerà il Centro di servizio per il volontariato della Romagna (Csv Romagna). E' quanto deciso dai tre presidenti degli attuali csv provinciali di Rimini (Giorgia Brugnettini), Ravenna (padre Claudio Ciccillo) e Forlì-Cesena (Leonardo Belli). E' stato definito che a incorporare gli altri due sarà Volontarimini, questo per salvaguardare l'accreditamento dell'ente riminese per le attività di progettazione europea. Rimini sarò anche la sede legale del Csv Romagna, mentre le altre funzioni operative saranno distribuite in maniera uniforme su tutto il territorio romagnolo, per garantire una presenza efficace e capillare dei servizi, puntando ad accrescerne i fruitori. Prossimo passo l'approvazione da parte delle tre assemblee provinciali di csv del progetto di fusione e lo statuto del nuovo centro romagnolo.