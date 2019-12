Oscar della Vetrina di Zeinta de Borg, vince la fioreria Idea Verde di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:29 - 18 Dicembre 2019

La vincitrice dell'Oscar della Vetrina 2019 di Zeinta di Borg con il presidente Arturo Pane.

Vince stracciando la concorrenza e per il primo anno senza ex aequo la fioreria Idea Verde il premio Oscar della Vetrina dell'associazione Zeinta di Borg, premio alle vetrine più belle di Rimini. Un impegno ricompensato che da anni impiegano Maria Aramu e il marito Massimo Campi nel decorare la vetrina con decorazioni e addobbi floreali: «Un’emozione grande e una soddisfazione – afferma Maria - perché l’impegno che metto sempre nel realizzare le vetrine è tanto e c’è un progetto dietro: quest’anno abbiamo voluto riprodurre un ambiente di casa, un’atmosfera calda che ricordi il Natale, la famiglia e i sentimenti che sono la cosa più importante di questa festività. Grazie a Zeinta di Borg che ci da sempre questo stimolo di fare sempre meglio». La vincitrice si aggiudica un buono sconto viaggio Costa Crociere e un trolley offerto da InTravel Viaggi.



La giuria era composta dagli studenti dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena che hanno decretato anche il secondo e il terzo posto: medaglia d’argento a MSafiri viaggi e vacanze, agenzia viaggi di Corso Papa Giovanni XXIII e di bronzo a Casalinghi Balducci di via Saffi.



Citazione d’onore anche alle bellissime Graziella Baby, Gioielleria Banchetti (che aveva vinto le due precedenti edizioni), Emporio Danza, Pellicceria Stephanie, Mondadori Bookstore, Ottica Centrale, Anto Gioielli, In Transit Viaggi, Autoscuole Ugolini, Il Coloniale e Living Sport. Gli esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ e ‘Grafica pubblicitaria’ dell’Istituto Versari Macrelli hanno selezionato i vincitori in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi. Il premio dal secondo al quarto qualificato consiste in buoni carburante GEP: di 100€, 50 € e 20€.