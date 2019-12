Natale a ritmo gospel al palazzo Pazzini e a Cor.Te con Nate Brown&One voice

Eventi

18 Dicembre 2019

Nate Brown&One voice.

Allegria, entusiasmo e felicità pervaderanno i teatri di Coriano e Verucchio in due magiche serate in pieno clima natalizio: venerdì 20 a CorTe e sabato 21 al Pazzini imperdibile concerto gospel in compagnia degli artisti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice.



Alle 21.15 torna con grande entusiasmo la serata dedicata al Gospel prima al Teatro CorTe di Coriano e successivamente al Teatro Pazzini di Verucchio con i cantanti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice. Direttamente da Washington D.C., torna in Italia il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, selezione dei migliori elementi dal coro gospel “Nate Brown & Wilderness”.



Nate Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music in Washington, e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha anche frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 98. Ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis (Award winner) Roy Hargrove, Tony Terry, Tyron Powell e altri. E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, numerosi riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come Seven Sons of Soul.