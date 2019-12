Riccione, nel canapa shop in vendita dosi di mariujana ‘buona’: guai per il titolare

Cronaca

Riccione

| 11:05 - 18 Dicembre 2019

I carabinieri durante la perquisizione.



Uno strano via vai nei pressi di un canapa shop di Riccione ha insospettito i carabinieri che hanno iniziato ad indagare. In effetti molti dei frequentatori del negozio risultavano noti come assuntori di sostanze stupefacenti. Il personale dell'Arma ha quindi deciso di fare irruzione nel negozio e avviare una perquisizione. Sono stati così rinvenuti 610 grammi di marijuana, già suddivisa e confezionata in dosi pronte per la cessione, nascoste nel retrobottega, all’interno di alcuni barattoli. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato il materiale per il suo confezionamento e la somma contante di 800 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.Il titolare dell’esercizio, un 55enne del posto, è stato arrestato.