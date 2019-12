Quattro master targati Garden sporting center sono stati premiati come sportivi dell'anno

Sport

Rimini

| 10:50 - 18 Dicembre 2019

Nell'ambito della manifestazione indetta dal Coni provinciale di Rimini "Lo Sportivo dell'Anno" andata in scena lunedì 9 dicembre al Palacongressi di Rimini, sono stati premiati gli atleti della sezione Master del Garden sporting center per gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione.



Sul palco per la premiazione sono saliti Giuseppe Fantini per i titoli individuali M80 nei 50 farfalla e 200 misti, Fabio Bernardi M60 per il titolo nei 50 farfalla e Filiberto Bonduà con Domenico Olivieri per quello della staffetta 4 x 50 mista e stile libero.