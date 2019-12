Nuovo punto di raccolta di plastica pet per la "green money" al mercato coperto di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:35 - 18 Dicembre 2019

La green money approda venerdì al mercato coperto.

Apre a Rimini una nuova postazione per il recupero della plastica pet all'interno del Mercato coperto. Grazie all'arrivo in città di Green Money, il circuito di marketing non convenzionale legato alla raccolta differenziata, venerdì 20 dicembre alle 10 si inaugura il nuovo punto di raccolta nel comune di Rimini.



Grazie alla fattiva collaborazione con il gruppo Conad Euromarket e con Mercato centrale coperto, a fronte del programma di sviluppo innescato con entrambi, sta per partire questa stimolante iniziativa di riciclo, dopo che già in altri territori è stata avviata con notevole successo.



Il nuovo punto di raccolta plastica sarà ubicato all’ingresso del mercato centrale coperto e questo permetterà ai clienti del Conad o dei utenti di trasformare il proprio rifiuto pet in risparmio da poter spendere direttamente e in tutto il circuito green money, del quale fanno già parte i punti vendita Conad euromarket e vari esercizi commerciali, ristoranti, eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio.



Conferendo 3 rifiuti plastici pet (bottiglie di plastica, flaconi alimentari, vaschette affettati, ecc…) nel punto di raccolta si ottiene un ticket del valore di 50 centesimi spendibile presso i banchi a fronte di euro 10 di spesa e presso il Conad all’interno del mercato coperto a fronte di euro 15 di spesa, mentre su il resto del circuito circuito Green Money, oltre che nei supermercati Conad aderenti e tutte le altre attività presenti sul portale bisogna portarne due di ticket del valore di 50 centesimi, per ottenere il risparmio secondo proporzione di risparmio (ad esempio 1 euro di risparmio ogni 25 euro di spesa).

Questo permetterà alle attività aderenti, di sperimentare un nuovissimo ed innovativo strumento con il quale ricevere clienti che conferiranno i propri rifiuti sia a Rimini mercato coperto che presso tutti gli altri punti di raccolta attivi sul territorio.



Green Money conta attualmente 15 postazioni attive dalle Marche sino a Faenza che in un solo anno raccolgono più di 3 milioni pezzi, per un totale di circa 10 tonnellate di PET destinate a recupero, ridistribuendo agli utenti qualcosa come 900.000 € di risparmio spendibili all’interno del circuito.



Il progetto Green Money, ideato e sviluppato dalla società riminese Fare srl, è una piattaforma di marketing non convenzionale che rende possibile la sostenibilità economica dei sistemi, permettendo non solo di trasformare i rifiuti da costo per la collettività a risorsa per i cittadini, ma anche innescando direttamente lo sviluppo commerciale e la valorizzazione del territorio attraverso l’educazione civica, la cultura e la sensibilità sociale.

Il materiale raccolto viene destinato a recupero e quindi riciclato correttamente in collaborazione con il gruppo Hera Spa, assieme alla quale già dal 2012 Green Money ha un contratto di collaborazione in merito alla gestione del materiale raccolto.

Il progetto è stato seguito sin dall’inizio da tante amministrazioni pubbliche, compresa quella di Rimini.