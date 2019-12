Una rotonda di Cattolica decorata con le scarpe rosse, simbolo dell'antiviolenza contro le donne

Attualità

Cattolica

09:55 - 18 Dicembre 2019

Scarpe rosse in piazza contro la violenza sulle donne.

Il comitato Macanno di Cattolica lancia una proposta dirompente di solidarietà e vicinanza alle donne - ma più in generale alle persone vittime di violenza di genere - che chiama all'attivismo e alla mobilitazione civica. L'invito è a decorare la rotonda di via Francesca da Rimini e via di Vittorio di scarpette rosse.

Tutti possono contribuire donando un paio di scarpe rosse da lasciare in esposizione per «tener viva la memoria e dare “senso all'esserci” all'iniziativa della panchina rossa, invita con sentimento di partecipazione e solidarietà a raccogliere e donare scarpe rosse all'aiuola della panchina stessa, vicino a quelle posate da altre persone, in un simbolico abbraccio di sorellanza e condivisione. Non occorrono parole... saranno le tante scarpe a raccontare e a far pensare».