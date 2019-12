FOTO Brutto incidente alle porte di Novafeltria, tre auto coinvolte e un ferito in codice giallo

| 19:14 - 17 Dicembre 2019

Un incidente fra tre autovetture ha paralizzato il senso di marcia mare-monte della Marecchiese SP258 all'altezza del ristorante pizzeria Tanha, alle porte di Novafeltria. Coinvolte tre auto, una Fiat 500 targata San Marino, un Range Rover e un'Alfa Romeo. Ad avere la peggio il conducente della 500, portato via in ambulanza in codice giallo. Secondo una prima sommaria ricostruzione, è possibile che una delle macchine abbia invaso la corsia opposta forse per distrazione, per cause tutte ancora da verificare. Sul posto la polizia stradale per dirigere il traffico, mentre i carabinieri erano impegnati nei rilievi per accertare cause e responsabilità. Nel momento di picco del traffico si è formata una coda di oltre un chilometro, formata soprattutto dai pendolari di rientro dal lavoro.