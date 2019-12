Rimini Calcio, aggregato il difensore Paramatti. Van Ransbeeck richiesto dal Taranto

Sport

Rimini

| 20:03 - 17 Dicembre 2019

Van Ransbeeck in conferenza stampa.



Si allena da martedì con il Rimini Lorenzo Paramatti, classe 1995, svincolato, ruolo difensore. E’ il figlio di Michele Paramatti, l’ex difensore di Bologna e Juventus. Nell’ultima stagione ha giocato 15 partite col Poli Timisoara (serie B rumena). Cresciuto nel settore giovanile del Bologna ha miliatto in terza serie con Messina, Siena, Santarcangelo e Pro Piacenza. Abita a Rimini. Al momento è senza squadra. Resterà aggregato ai biancorossi per qualche giorno e non è affatto escluso che possa essere tesserato per rinforzare il reparto arretrato.

Nessuna novità sul fronte del mercato in entrata. In stand by la situazione dell'attaccante Gianluca Zamparo, richiesto da tante squadre di prima fascia dei gironi A e B della serie C: tra queste il Carpi, il Piacenza e il Sud Tirol. Il Rimini cerca anche un portiere under oltre ad un altro difensore e ad un centrocampista: torna di moda il nome di Nicola Borghetto, classe 1999, 1,88, di proprietà del Verona, già in estate in predicato di vestore il biancorosso. Nell'ultima stagione ha militato al Mantova (D, 26 presenze) e prima ancora al Belluno (D, 32). Ora è in forza al Bisceglie.

PARTENZE In partenza oltre a Vincenzo Bellante, sulla via di Belluno, e Michele Messina c'è anche il mediano belga Kenneth Van Ransbeeck ('94). Lo vuole fortemente il Taranto (25 punti), squadra big del girone H della serie D, ora attardato dalla coppia di testa Bitonto-Foggia (34 punti). Il difensore Marco Picascia è richiesto dal Brindisi, stesso girone del Taranto (24 punti).

GLI EX La Sangiustese cha ingaggiato l'attaccante Alex Buonaventura, classe 1986 dopo una prima parte di stagione deludente al Foligno (4 presenze e un gol). Il bomber era cercato anche dal Foggia. Due giocatori si sono svincolati dal Rieti: uno di questi è l'esterno Guiebre (9 presenze).