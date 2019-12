Furti, droga e altri reati: raffica di denunce a Riccione nei controlli in vista delle festività natalizie

Cronaca

Riccione

| 16:46 - 17 Dicembre 2019

Servizio straordinario di controllo del territorio effettuato in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie.

Sono sei le persone denunciate nelle ultime 48 ore a seguito dei controlli, dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, operati sul territorio di loro competenza. A loro si aggiungono sei automobilisti risultati positivi al test dell'etilometro, per un totale di 12 denunce. Due napoletani, di 22 e 41 anni, sono stati fermati nel parcheggio di una birreria di via Flaminia a Riccione, dopo essersi appropriati dei contenitori contenenti gli oli esausti derivanti dalla lavorazione degli alimenti, allo scopo di rivenderli alle ditte preposte alla lavorazione e recupero dei materiali. Un 40enne tunisino, residente a Riccione, è stato denunciato per soggiorno illegale nello stato italiano in quanto trovato a un controllo senza permesso di soggiorno. Sempre nella Perla Verde i Carabinieri hanno fermato una 18enne nata a Rimini e residente a Coriano, trovata in possesso di venticinque grammi di marijuana (un quantitativo era nascosta presso la sua abitazione). Un 32enne ucraino, in Italia senza fissa dimora, aveva invece con sé un coltello a serramanico ed è indagato per porto abusivo di armi. Infine guai per una 26enne nomade, già in carcere, indagata anche per evasione.