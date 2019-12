Boccette A1, Manuel Caffè e Bt Bussecchio si giocano il titolo d'inverno

Sport

Nell sedicesima giornata del campionato regionale di serie A1 nulla cambia al vertice ed il titolo platonico di campione d'inverno sarà assegnato giovedì 19 dicembre nell'ultima de girone di andata: in corsa solo Manuel Caffè Bocciofila Imola e Bt Busseccchio.

Tabellini

Andrea Costa Carpi – Manuel Caffè Bocciofila Imola 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Gavioli e F. Golinelli contro D. Cortecchia e A. Bacci 60-80, A. Panzeri c L. D’Ambra 100-80, L. Montorsi e F. Baraldi c M. Zoffoli e A. Stella 43-80, D. Degli Esposti c C. Sandrini 49-100, G. Lugli c GL. Naldi 93-100, P. Bortolotti c V. Cristofori 100-99.

Capitan Bagati Bellaria – B.T. Bussecchio Forlì 2 – 4 (p.t. 2-1)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c D. Calubani e R. Batani 81-44, M. Patrignani c I. Minoccheri 100-86, C. Vincenzi e M. Funghetti c M. Morri e L. Versari 36-87, G. Barducci c C. Protti 71-104, C. Spadoni c E. Rosa 98-111, R. Galiandro c D. Ricci 56-100.

Circolo Sport Ravenna – Leon D'Oro Molinella 3 – 3 (p.t. 3-0) S. Cardellini e F. Benedetti c P. Vitelli e A. Monti 80-75, L. Molduzzi c GL. Dolzani 110-26,.

M. Grilli e P. Gamboni c A. Scarselli e A. Pinardi 85-53, G. Jeva c A. Messori 75-104,

A. Nadery c F. Corradini 29-101, L. Mini c L. Cardinali 95-104.

L'Artista Caffè Argenta – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

D. Morini e D. Melideo c A. Casadei e F. Perugini 80-64, F. Giustiniani c C. Leonardi 81-100, F. Turchi e L. Ravaglia c L. Alpi e A. Bandini 36-80, G. Bacchilega c M. Cicali 72-100,S. Camprincoli c A. Corbetta 100-96, M. Vassura c A. Galli 54-100.

Camo Maris Cantonese – Bbzo Cafè Villanova 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c V. Beffa e M. Cillani 81-51, T. Bovo c GL. Franchini 102-63, F. Ghelfi e C. Bondavalli c PP. Minguzzi e D. Pasi 76-80, G. Camellini c S. Laghi 100-78, F. Campeggio c A. Dalmonte 82-105, S. Copelli c D. Ancarani 61-102.

Birra di Paolino Riccione – Pronto Poster Settecrociari Cesena 1 – 5 (p.t. 0-3)

L. Fabbri e P. Barbanti c B. Cicognani e S. Casadei 15-82, A. Donati c R. Bassenghi 81-119, M. Manduchi e A. Fabbri c F. Ricci e M. Foiera 46-83, S. Quieti c J. Taioli 108-54, P. Felici c J. Magnani 78-111, F. Marchetti c M. Fabbri 59-100.

Cava Rivalta Forlì – Tex Master Novellara 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Solfrini e R. Rustignoli c G. Catellani e L. Beneventi 34-80, P. Boni c A. Lugli 100-34, E. Mariotti e M. Rinaldini c D. Giampellegrini e S. Vecchi 22-87, M. Riciputi c D. Gavioli 42-101, GL. Zoli c S. Bussei 55-101, P. Versari c C. Gualandri 107-90.

Hidra RSM Sire Codifiume – Clai Sasso Morelli 1 – 5 (p.t. 1-2)

B. Zanardi e F. Muzzarelli c S. Bagli e W. Cantelli 80-44, M. Celio c A. De Antonis 42-106, M. Romualdi e F. Visentin c L. Molinaro e A. Sandri 58-83, D. Ansaloni c R. Zanelli 95-100, D. Sgargi c M. Brusa 79-101, L. Draghetti c L. Turroni 61-106.

Caserme Rosse Bologna – President Park Ronco 2 – 4 (p.t. 1-2)

F. Emeri e A. Soprani c R. Romualdi e G. Sacchetti 85-46, M. Bozzoli c F. Ferri 74-101,

V. Alvisi e L. Luccarini c M. Fantini e M. Prati 72-80, F. Raggi c C. Bartolini 48-106,

D. Bongiovanni c C. Graffieti 106-26, R. Zanna c M. Vanin 91-101.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 37, B.T Bussecchio Forlì punti 36, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 33, Leon D'Oro Molinella punti 32, Capitan Bagati Bellaria e Circolo Sport Ravenna punti 29, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 26, Bbzo Cafè Villanova punti 24, Tex Master Novellara punti 22, Clai Sasso Morelli punti 20, President Park Ronco punti 19, L'Artista Caffè Argenta e Birra di Paolino Riccione punti 17, Camo Maris Cantonese punti 16, Andrea Costa Carpi punti 14, Caserme Rosse BO punti 12, Hidra RSM Sire Codifiume punti 10, Cava Rivalta Forlì punti 6.