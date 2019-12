Cicloturismo nel cuore del villaggio di Italian Bike Festival, a Rimini nel settembre 2020

Attualità

Rimini

| 15:26 - 17 Dicembre 2019

Il Tourism Village all'interno di Italian Bike Festival a Rimini.

Procede senza sosta l’organizzazione della terza edizione di Italian Bike Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici, in programma a Rimini dall’11 al 13 settembre 2020.

Dopo la sperimentazione del 2019, con l'allestimento del Tourism Village, il comparto del Cicloturismo troverà in via definitiva, all'interno della manifestazione, la sua nuova casa.

L'area dedicata alla vacanza attiva in bicicletta sarà posizionata nel cuore del villaggio. Uno spazio all’interno del quale trovare tantissime offerte e possibilità per programmare il proprio soggiorno all’insegna della bici. Sarà inoltre l’occasione per consolidare il contatto tra l’industria del ciclo ed il comparto turistico, creato durante l’edizione del 2019, grazie anche ai tanti momenti dedicati alla formazione e agli approfondimenti che verranno ideati e programmati nei prossimi mesi.



“Dopo aver sperimentato questo ‘format nel format’ lo scorso settembre siamo pronti a renderlo un’area imprescindibile di Italian Bike Festival – hanno dichiarato gli organizzatori – Il comparto del cicloturismo si conferma essere un settore in fermento ed estremamente interessante su più livelli. Si stanno aprendo nuovi scenari e grandi opportunità economiche. Per l’industria del ciclo si creano nuovi canali di vendita. Per il comparto turistico grandi possibilità di attrarre nuovi target, completare l’offerta e destagionalizzare in maniera concreta la proposta turistica.”