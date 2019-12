Le nuove forme di guadagno passano per il virtuale

Attualità

15:09 - 17 Dicembre 2019

Il lavoro online.

Con l'avvento dell'era di internet ed una copertura informatica sempre più stabile e diffusa in tutto il mondo, non poteva non svilupparsi un ingente sistema economico anche in questo enorme mondo virtuale. Questo sistema da attualmente da lavorare a milioni di persone in tutto il mondo e continuerà a farlo sempre di più probabilmente nei prossimi decenni. Le possibilità di guadagno online sono fra le più disparate, c'è chi ci ha trovato una vera e propria attività a tempo pieno, chi un sistema per arrotondare lo stipendio di attività classiche.

I metodi sono anche molto diversi e in alcuni casi così moderni da non avere ancora tutte le normative del caso approvate nel nostro paese, specialmente per i nuovi lavori appena sorti e le numerose formule dei liberi professionisti e freelancer.

In questo vasto mondo trovano posto fra i metodi legali per il guadagno online tre grandi categorie.



Il lavoro online e l'intrattenimento



Lavorare online sia alle dipendenze che da soli è sempre più semplice. Tante aziende, piccole, medie e grandi corporazioni, stanno iniziando a riversare online le proprie mansioni, garantendo ai lavoratori posizioni sempre più numerose da gestire comodamente da casa propria. Basti pensare a chi svolge lavori inerenti ad assistenza clienti, amministrazione, o la produzione di contenuti più disparati come articoli scritti, libri, musica, servizi di design online, amministrazione di contenuti e così via. Sono veramente tante le occasioni in questo senso ed una fra le più famose e ancora non ben regolamentate, è quella grandissima fetta di lavori online che riguardano l'intrattenimento. Figure come streamer e youtuber sono sempre più diffuse e ricche di contenuti al giorno d'oggi. C'è addirittura chi riesce a fare del gioco il proprio lavoro, videogiocando davanti agli occhi di migliaia di fan e appassionati sulle piattaforme di streaming in diretta, mostrando carisma o doti video ludiche capaci di divertire e ammirare. Oltre a generare introiti monetari, ovviamente.



La pubblicità per le attività e gli e-shop



Un'altra grandissima fetta delle attività economiche e commerciali online è rappresentata dalle pubblicità per le attività e gli e-shop. Internet è prima di tutto comunicazione e informazione, non sono pochi i siti che vivono interamente di pubblicità per le attività più disparate, sia fisiche che virtuali. C'è chi costruisce interi siti o blog carichi di informazioni utili o di intrattenimento col solo scopo di attirare il maggior numero di visitatori possibile e ottenere così ricavati per ogni click ricevuto e pubblicità visualizzata.

Gli e-shop poi sono un'altra enorme realtà. Le attività commerciali online, sia dei colossi come eBay e Amazon in continua crescita, sia le piccole realtà locali. Artigiani o produttori di ogni taglia sono infatti liberi di crearsi i propri personalissimi siti in cui vendere beni e servizi dai costi e la tipologia anche molto varia. Possiamo trovare tanto l'artigiano che vende piccoli oggetti realizzati a mano, quanto la grande multinazionale che vende mobili e immobili. Anche reinventarsi piccoli imprenditori è dunque una via percorribile in tal senso.



Le scommesse e i casinò online



Ultimo ma non meno importante, il fenomeno del betting e dei casinò online. Sebbene lo scopo principale sia e rimanga l'intrattenimento, per i più fortunati o semplicemente i più bravi ed esperti nel mondo del gioco d'azzardo, anche queste due formule possono rappresentare una scelta utile ad apportare guadagni. C'è chi ne fa un vero e proprio piccolo lavoro, gestendo le giocate sui siti online con precisione e in sicurezza. Forti delle nuove e sempre più attive regolamentazioni europee e mondiali che tutelano giocatore e casinò online, questi sono trend in continua crescita e destinati a non arrestarsi.

Molto spesso i siti offrono infatti un bonus casino rivolto ai nuovi iscritti, ossa un incentivo sostanzioso con cui provare a giocare senza necessariamente investire da subito il proprio denaro effettivo.

Grazie al sistema dei bonus che invogliano a provare le prime partite, e a grafiche sempre più accattivanti con sistemi di gioco semplici e intuitivi, i casinò online riescono dunque ad intrattenere e offrire, per chi le sa sfruttare, interessanti occasioni.