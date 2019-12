Riqualificazione energetica e sismica con cessione del credito: Sgr firma accordo

Attualità

Rimini

| 15:02 - 17 Dicembre 2019

Da sin. Ruggero Vitali Cna Rimini, Mauro Bettini SGR, Francesco Rinaldi Co.E.So, Ottavio Cipriano Vertical srl.

La ristrutturazione degli edifici, la riqualificazione energetica e antisismica, con cessione del credito e risparmio immediato sino all’85%, sono l’oggetto dell’accordo siglato da Vertical srl, Gruppo Sgr e Coeso, Consorzio di imprese e professionisti targato Cna Rimini.







Un team di competenze composto da professionisti e imprese del mondo dell’efficientamento energetico e della rigenerazione urbana per la riqualificazione e la messa in sicurezza di condomini, alberghi, abitazioni, del territorio riminese e romagnolo. Una nuova realtà nata per clienti pubblici e privati, con una vasta gamma di soluzioni e tecnologie mirate alla riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.







Un importante accordo ed un’opportunità che mette insieme una qualificata rete di imprese.



Esperienza unica che può determinare una potente spinta alla innovazione e alla riqualificazione del tessuto urbano del nostro territorio.