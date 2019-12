Sicurezza stradale, lezione teatrale per gli alunni con il "signor Bassotto"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:54 - 17 Dicembre 2019

A lezione di sicurezza stradale dal "sig. Bassotto".

Due gli appuntamenti per il Centro Teatrale Corniani in provincia di Rimini: a Bellaria Igea Marina e a Coriano. Il Sig. Bassotto, un burattino creato dalla fantasia della migliore tradizione italiana, ha incontrato i bambini di scuola dell’infanzia e delle prime due classi della primaria per diffondere le regole del vivere civile e consapevole e per familiarizzare in modo divertente con il codice della strada. Il Sig. Bassotto e le sue avventure stradali sono stati ospiti dell’IC Igea di Bellaria Igea Marina il 16 dicembre, accolti dai bimbi dei plessi Delfino e Gabbiano; i bimbi dei plessi Biancaneve e Don Milani dell'IC Ospedaletto di Coriano hanno seguito il Sig. Bassotto il 17 dicembre. Grande successo di pubblico con divertimento e apprendimento al centro dell'interesse di docenti e Dirigenti Scolastici. L'iniziativa è promossa dall'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini.