Boxe: Erica Montalbini argento ai Campionati Elite. Si è arresa solo alla vicecampione mondiale

Sport

Riccione

| 14:54 - 17 Dicembre 2019

Erica Montalbini con il tecnico Cancellieri.

Il medagliere della sezione Boxe Polisportiva Riccione si arricchisce di una brillante medaglia d’argento. A conquistarla nel fine settimana è Erica Montalbini ai Campionati Italiani Elite, il campionato più prestigioso della FPI.



A Roma, in un PalaSantoro gremito, presenti il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente Coni, Giovanni Malagò, l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, il presidente FPI, Vittorio Lai e il presidente Eubc, Franco Falcinelli. Inoltre sono accorsi ad assistere alle finali i campioni ed ex campioni di boxe Roberto Cammarelle, Vincenzo Mangiacapre, Matteo Signani, Abbes Mouhiidine, Manuel Cappai, Tommaso Russo, Leonard Bundu e Guido Vianello.



In questa cornice di eccezionale valore, la riccionese Erica Montalbini (64 kg), accompagnata dal tecnico della Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri, ha conquistato la finalissima battendo l’emiliana Noutcho e la laziale Pizzingrilli. In finale Montalbini ha incrociato i guantoni con la vicecampionessa europea e mondiale Angela Carini del GS Fiamme Oro. Niente da fare per Erica, che si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio italiano.



“Ci siamo dovuti fermare in finale contro la vice campionessa europea e mondiale – ha commentato Ivan Cancellieri – ma siamo tornati ai massimi livelli nel pugilato dilettantistico Italiano. Siamo davvero orgogliosi di aver portato il nome di Riccione così in alto, sia con Erica a questi Assoluti, sia con il giovanissimo Cristian Harpula fresco dell’argento ai Campionati Italiani Schoolboy”.