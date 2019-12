Basket giovanile, l'Under 18 Titans/RBR sconfitta largamente a Imola: 88-65

Sport

Repubblica San Marino

| 14:20 - 17 Dicembre 2019

La squadra Under 18 Titans/RBR (Foto Simone Maria Fiorani).



Niente da fare per la Pallacanestro Titano/RBR a Imola nella dodicesima giornata d’andata del campionato Under 18 Eccellenza (88-65). La squadra locale vola sulle ali del trio Wiltshire (33 con 6/8 da tre), Fussi (25 con 5/11 da tre) e Alberti (18), mentre i Titans hanno un Felici da 18 punti e 8 rimbalzi ma pagano a carissimo prezzo un terzo quarto deficitario.



All’inizio il match è punto a punto, con Felici molto presente e gara che appare equilibrata, ma con Imola che sfrutta i viaggi in lunetta per stare davanti di un’incollatura al 10’ (20-18). Nel secondo periodo i padroni di casa accelerano, Wiltshire comincia a essere estremamente incisivo e il distacco tra le due squadre per qualche attimo è anche superiore alle 10 lunghezze. All’intervallo si va sul 44-36: gara complicata, ma ancora tutt’altro che decisa.

Di ritorno dagli spogliatoi la Pallacanestro Titano/RBR mette il primo canestro per il -6 (44-38), poi invece cade sotto i colpi dell’International Imola, che non si ferma più per tutto il terzo periodo e opera la fuga decisiva. Partita tutto sommato non completamente finita al 25’ (55-42), ma al 30’ sì (73-45). Nel quarto periodo Imola tocca il +30 e continua a segnare tanto, col finale che dice 88-65.





Il tabellino



INTERNATIONAL. IMOLA: Fazzi, Poloni 3 (0/2, 1/4), Rayner 7 (1/4, 1/4), Franzoni (0/4, 0/2), Ravaglia, Bollati (0/2, 0/1), Fussi 25 (3/5, 5/11), Wiltshire 33 (4/9, 6/8), Alberti 18 (5/8, 1/5), Cai (0/1), Chiarati 2 (1/1), Fini. All.: Santi.



TITANS/RBR: Torelli 9 (4/4, 0/1), Gaspari 2 (1/2, 0/4), Alviti 5 (0/1), Palmieri 7 (1/6, 1/6), Riva (0/1), Campajola 5 (1/1, 1/1), Pasolini 7 (2/4, 1/3), Semprini 6 (3/5, 0/1), Buzzone, Felici 18 (8/10), Syla, Flan 6 (2/6, 0/3). All.: Padovano.



PARZIALI: 20-18, 44-36, 73-45, 88-65