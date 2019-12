Dieci nuovi dissuasori di velocità a Rimini, prosegue l'installazione: ecco le vie interessate

Attualità

Rimini

| 13:24 - 17 Dicembre 2019

Uno dei nuovi dissuasori di velocità ordinati dal Comune di Rimini.

Prosegue a Rimini l'installazione della segnaletica e delle strutture sulle quali saranno montati i box arancioni, dissuasori di velocità, nei quali potrà essere inserito un autovelox mobile. I dissuasori di velocità "costringono" l'automobilista a rallentare, a prescindere dall'effettivo inserimento del velox. "Un metodo di rilevazione della velocità, utilizzato con la presenza di un agente Polizia locale per la verifica sul posto delle funzionalità dell’apparecchio, con il quale si intende garantire maggiore sicurezza su alcune strade cittadine dove è necessario ridurre la velocità dei veicoli per ridurre i rischi legati agli incidenti stradali specie per, l'eccesso di velocità si nel 2018 è rivelata la seconda causa di sinistro più diffusa, con 262 incidenti provocati", spiega l'amministrazione comunale.





Le vie in cui saranno installati i nuovi dissasuori di velocità

Via Coriano (SP 31) direzione marcia mare/monte prossimità cv 217, via Coriano (SP31) direzione marcia monte/mare prossimità cv 113, via San Salvatore direzione Ancona/Ravenna prossimità cv 47, via San Salvatore direzione Ravenna/Ancona prossimità cv 18; via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia mare/monte prossimità via Mavoncello, via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia monte/mare prossimità cv 354, via Ugo Bassi direzione Ravenna/Ancona prossimità ingresso parcheggio nuova questura, via Ambrosoli direzione Ravenna/Ancona prossimità Fiabilandia lato monte, via Melucci direzione Ancona/Ravenna prossimità via Campanella lato mare, via Emilia direzione monte/mare prossimità cv 80.