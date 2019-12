Rimini Calcio, Bellante risolve il contratto: andrà al Belluno in serie D

Sport

Rimini

| 13:14 - 17 Dicembre 2019

Vincenzo Bellante in azione nella gara con l'Arzignano.

Risoluzione consensuale del rapporto tra il Rimini calcio e l’attaccante, classe ’97, Vincenzo Bellante. Il giocatore, arrivato in estate dal Tuttocuoio ad infoltire un reparto già pieno di attaccanti tra cui due under come Arlotti e Ventola, si accaserà nelle prossime ore al Belluno in serie D. E' al 12esimo nel girone C con 24 punti. Nel club biancorosso ha collezionato otto presenze in questa prima parte di campionato.”A Vincenzo – si legge nella nota della Rimini Calcio – il ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.