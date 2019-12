Un video contro l'odio e la discriminazione: il comune di Rimini lancia la campagna sull'hate speech

Attualità

La conferenza stampa di presentazione del video-spot contro l'hate speech.

"Le parole sono importanti" diceva Nanni Moretti in una scena cult del suo film Palombella Rossa, e lo diventano sempre di più quando sono affidate al web con leggerezza e quando sono cariche di odio, di rancore, di discriminazione. Contro la facilità con cui vengono condivise online, contro i commenti razzisti, sessisti e populisti, insomma contro la sottocultura dell'odio la rete antidiscriminazione rappresentata in provincia dal Comune di Rimini e finanziata dal bando regionale contestuale ha realizzato con il supporto tecnico di studio grafico 15>19 un video-spot che in poche decine di secondi rappresenta in modo molto efficace e impattante odiatori e vittime.



In una sorta di specchio ma anche di flusso di coscienza e grazie a inquadrature molto ravvicinate su alcune bocche, vengono mostrati e riprodotti alcuni messaggi di disprezzo condivisi veramente tramite i social media, alcuni anche fra quelli segnalati proprio alla rete della provincia di Rimini (a cui si può fare riferimento scrivendo all'indirizzo mail nodoantidiscriminazione@comune.rimini.it), rappresentata dal Comune che funge da nodo e dalle sue antenne, associazioni satellite che si occupano di monitorare la situazione online e offline sul territorio. Il video sarà condiviso da tutte le realtà coinvolte in modo che possa avere la diffusione più ampia e capillare possibile. (f.v.)









La rete di antenne

Le antenne sono molte e sono rappresentate dalle associazioni Arcigay, Rompi il Silenzio, Arci, Arcobaleno, Anolf, Volontarimini, Rumori Sinistri, No Border, Caritas Rimini odv, Papa Giovanni XXIII e Croce Rossa, assieme ad altri soggetti quali lo sportello sociale, l'agenzia regionale per il lavoro, l'Ausl, il front office per Cittadini stranieri del Comune, gli sportelli immigrati dell'unione Valmarecchia, di Riccione, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, la Cgil di Rimini.