Dieci patenti ritirate a giovani riminesi nel fine settimana, una ragazza denunciata

Cronaca

Rimini

| 12:49 - 17 Dicembre 2019

Controllo della Polizia Municipale di Rimini (Foto di repertorio).

Sono dieci le patente ritirate dalla Polizia Municipale nei controlli operati lo scorso fine settimana a Rimini, in zona centro storico e a Marina Centro. Tutti conducenti giovani ma nove di loro sotto la soglia richiesta dalla legge per una denuncia penale (0,8 g/l). Eccezione è stata una donna fermata al volante con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, oltre il doppio del consentito. In questo caso, oltre alla denuncia, c'è stata anche la confisca del veicolo. L'amministrazione comunale di Rimini rimarca l'importanza dei controlli a garanzia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada, rinnovando l'invito a non mettersi alla guida, durante il periodo di feste, dopo aver fatto un brindisi di troppo.