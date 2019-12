Boxe Santarcangelo, Griseld Zalli vince il memorial Zennoni a Parma

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:16 - 17 Dicembre 2019

Griseld Zalli con i maestri Luca Bergers (a sinistra) e Tiziano "Siluro" Scarpellini.

Sabato sera 14 dicembre, sul ring di Parma, si è svolto il 2° Memorial Maurizio Zennoni. Per la boxe Santarcangelo/Tijger Gym è salito sul ring Griseld Zalli, categoria mediomassimi, elite 1 serie con uno score di 2 vinti e 2 persi. L'atleta del team clementino ha sfidato il pugile Addas Iliass con uno score di 7 vinti e 5 persi, della Asd Kid Saracca di Parma. Dopo un minuto di silenzio in memoria di Zennoni, ha preso il via un match intenso tra due pugili molto tecnici. Griseld Zalli, per la prima volta senza casco, giocava una gara d'attacco, portando a casa prima e seconda ripresa, mentre nella terza è stato il suo avversario a prevalare. La vittoria finale ha comunque sorriso a Zalli.