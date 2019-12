"Coriano Informa" in distribuzione il bollettino del Comune a tutti i cittadini

Attualità

Coriano

| 11:51 - 17 Dicembre 2019

Il giornale "Coriano Informa".

E’ in distribuzione da lunedì 16 dicembre “Coriano Informa”, il periodico dell’Amministrazione comunale corianese che raggiungerà tutti i cittadini residenti di capoluogo e frazioni.

Nuovo nella grafica e nell’impaginazione, affidate all’Agenzia Maestri Comunicazione di Riccione, “Coriano Informa” nelle 12 pagine del formato raccoglie in questo primo nuovo numero quanto fatto durante l’anno che sta per chiudersi nei singoli settori dell’attività comunale.

Ed è proprio il sindaco Domenica Spinelli a firmare l’editoriale di prima pagina. La direzione è stata affidata al giornalista professionista Vittorio Pietracci. Nel giro di pochi giorni il giornalino arriverà nella buchetta della posta di tutte le famiglie corianesi alle quali il comune augura una buona lettura.