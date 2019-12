Ponte Verucchio, furgone prende fuoco in marcia, le fiamme raggiungono un camion

Cronaca

Poggio Torriana

| 11:07 - 17 Dicembre 2019

Vigili del fuoco in azione.

Incendio a Ponte Verucchio che ha coinvolto due mezzi. Un furgone in marcia ha preso fuoco per cause ancora al vaglio e le fiamme hanno avvolto anche un camion. E' successo martedì mattina a circa 300 metri prima dell'incrocio che porta verso Santarcangelo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero fortunatamente feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto al raffreddamento di alcune bombole di acetilene e azoto coinvolte nell'area. Il furgone è andato distrutto, il camion è stato danneggiato.