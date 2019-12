Metromare, il tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso del Comune di Riccione per motivi di sicurezza

Attualità

Rimini

| 09:05 - 17 Dicembre 2019

Il giudice Lorenzo Maria Lico del foro riminese ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Riccione che chiedeva la sospensione del servizio in via preventiva per presunte e da tempo sollevate carenze di sicurezza relative ai mezzi sostitutivi usati (non sono quelli che dovrebbero eseguire il servizio di trasporto, attesi dall'estero) sia al percorso, aggiungendoci pure ipotetiche irregolarità per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



L'udienza si è celebrata il 10 dicembre, al termine della quale il giudice Lico ha definito il ricorso «infondato» e in assenza di specifiche «allegazioni idonee» lo ha così rigettato. Al termine della seduta il Comune di Riccione è stato condannato al pagamento delle spese processuali, pari quasi 10mila euro, come risarcimento nei confronti di Pmr (Patrimonio mobilità provincia di Rimini) e di Start Romagna.