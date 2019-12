Dall'Arena di Verona a Rimini arriva la Cinema Tiberio la Carmen di Bizet

Eventi

Rimini

| 08:43 - 17 Dicembre 2019

Interno del Cinema Teatro Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 18 dicembre alle ore 20.15 (biglietti interi € 12, ridotti € 10), in differita dall’Arena di Verona, è in programma l’opera Carmen di Bizet, nell’allestimento diretto da Franco Zeffirelli ripreso nella suggestiva Arena veronese per il centenario dell’opera, con la direzione orchestrale affidata a Henrik Nánási,



Lo spettacolo è dominato dal carismatico Escamillo dello strepitoso Carlos Alvarez, con la Micaëla di grande spessore resa con grazia e personalità da Irina Lungu e la Carmen originale e raffinata di Ekaterina Semenchuk. Franco Zeffirelli riesce a rendere il palcoscenico dell’Arena di Verona qualcosa di vivo e palpitante, riesce a trasmettere un’atmosfera come pochi registi sanno fare. La Carmen di Zeffirelli è un ingranaggio teatrale fluido ed efficace nel quale — dalla scenografia ai bellissimi costumi di Anna Anni, dalla coreografia al coro, fino all’ultima delle numerosissime comparse — ogni elemento contribuisce al crearsi di un’atmosfera inconfondibile che solo il maestro fiorentino riesce a dare.