Calcio D, Cattolica SM: ingaggiato l'esperto difensore Ferraro in uscita dal Forlì

Sport

Cattolica

| 20:33 - 16 Dicembre 2019

Da sinistra Salvatore Ferraro e Stefan Bajic.

Primo volto in casa del Cattolica SM. Si tratta dell’esperto difensore Salvatore Ferraro (classe 1983) 1,81 di altezza, in uscita dal Forlì. Già martedì dovrebbe unirsi ai compagni giallorossi dopo che è stato trovato l’accordo col club e col giocatore. Ferraro vanta una lunga carriera in serie C con Pavia, Benevento, San Marino, Terana con cui ha miliato anche in B, Catanzaro, Grosseto, Tuttocuoio, e in D con Pro Patria, Mantova, Pomigliano.

In arrivo anche il difensore in uscita dal Fiorenzuola Stefan Bajic, classe 1997, 1,90 di altezza, di origine slave, ma da tempo in Italia: è in uscita dal Fiorenzuola, ha giocato anche in serie c con la Triestina (4 presenze) e prima al Trapani e sempre nel club friulano in D (25 presenze). In prova anche un portiere della classe 200, di origine brasiliane: se convincerà nel provino sarà tesserato per giocarsi l psoto con Aglietti. Per quanto riguarda la punta, sfumato

Claudio Coralli, classe 1983 in uscita dal Messina, nell’ultima stagione tra Carrarese e Alessandria (26 presenze e 3 gol), ex Empoli e Cittadella che ha giocato anche in serie A. Ha firmato per l’Aglianese avvicinandosi, lui che è toscano, a casa sua. Galassi sta seguendo altre piste.

Il giovane Guglielimi non è stato svincolato: resta in rosa