Basket D, gli Angels dominano il Fabriano: 71-49

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:58 - 16 Dicembre 2019

Angels esultanti.

Gli Angels con ancora Frigoli a metà servizio e Vandi con la febbre piegano l’arrembante Bad Boys Fabriano per 71-49. Nel primo quarto gli ospiti segnano con una precisione infallibile tanto che a fine quarto i gialloblu avevano concesso due rimbalzi offensivi e avevano messoba referto solo 4 rimbalzi difensivi, ma la squadra di coach Badioli rimane in scia (18-24 al 10').

Nel secondo quarto le statistiche di Fabriano crollano incredibilmente merito anche della zon-press giallo-blu mentre in attacco i Dulca volano trascinati dal febbricitante Vandi coadiuvato da Guziur e Gamberini e all'intervallo il punteggio è 40-32.

Nel terzo e quarto periodo il divario aumenta sempre di più per consegnare poi una vittoria che riscatta la sconfitta nella penultima giornata.

Nota negativa è l'infortunio alla caviglia di Sacchetti che dovrebbe rientrare nell'ultimo match del 2019 in trasferta a Osimo contro Basket Auximum sabato 21 dicembre ore 18.00.



Il tabellino



Basket Santarcangelo Angels - Bad Boys Fabriano 71-49



Santarcangelo: Chiari 12, Mazza, Buzzone 2, Tamburini 2, Frigoli, Cantoni, Delvecchio 16, Vandi 12, Guziur 6, Gamberini 15, Sacchetti 6. All. Badioli

Fabriano: Cola 5, Signoriello, Barocci 12, Fanesi 2, Moscatelli 13, Conti 10, Pellacchia 7. All. Bruno.

Arbitri: Lisotta e Gregori

Parziali: 18-24, 40-32, 59-43, 71-49.

Note: Usciti per 5 falli: nessuno