Gessica Notaro è stata operata e sta bene, intervento riuscito

| 19:55 - 16 Dicembre 2019

Gessica Notaro nel video prima dell'intervento.

"E' tornata a casa, sta bene. E' stato un intervento in Day Hospital e i medici sono soddisfatti di come si sviluppato l'occhio" in questi due anni. Così, il manager di Gessica Notaro, Mauro Catalini, racconta l'esito dell'operazione vissuta oggi dalla showgirl riminese all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena dove i sanitari hanno verificato le condizioni del suo occhio sinistro rimasto lesionato dall'aggressione con l'acido compiuta nel gennaio del 2017 dall'ex fidanzato Edson Tavares. L'intervento era stato annunciato, in mattinata, dalla stessa Notaro sulla propria pagina Facebook.



L'INTERVENTO

"Gessica è contenta - prosegue il manger - sono state fatte due anestesie e sono state tagliate nel mezzo le due palpebre che erano state cucite" dopo l'attacco con l'acido. "Ora - conclude Catalini - l'occhio aperto, la palpebra superiore resta abbassata, si deve adattare. I medici valuteranno comeprocedere" in futuro anche in considerazione di un eventuale "trapianto di cornea".