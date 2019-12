Calcio giovanile, Gabicce Gradara: hurrà Juniores sul campo dell'Atletico Gallo (0-3)

Sport

Gabicce Mare

| 19:39 - 16 Dicembre 2019

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

JUNIORES



Atletico Gallo Colbordolo - Gabicce Gradara 0-3



Netto e meritato successo della squadra di Bartolini sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo: 0-3. Il risultato si sblocca al tramonto della prima frazione, in equilibrio ma con gli ospiti più pericolosi, con Magi che sfrutta a dovere anticipando il suo difensore un cross dal fondo di Galli (42’). Subito dopo arriva il raddoppio con Oliva, il più lesto di tutti a ribattere in rete la respinta del portiere su una punizione laterale di Pennacchini . Nella ripresa Bulzinetti in un paio di situazioni è attento, al 25’ il Gabicce Gradara sfiora il tris con Ferretti, al 27’ De Mattei dal limite calcia di poco sopra la traversa. Al 38’ Merli, dopo una bella azione personale, viene steso in area a tu per tu col portiere: dal dischetto lo stesso Merli si fa parare il tiro. Ma al 43’ il tris arriva ugualmente con un preciso diagonale di Magi, autore di una doppietta. Ora il campionato si ferma per le feste natalizie.



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Galli, Pennacchini (22’ st. Pizzagalli), Ugoccioni (13’ st. Tardini), Oliva, Silvagni, Granci (43’ st. Misac), Della Chiara, Ferretti (42’ st. Kopliku), Magi, De Mattei (28’ st. Merli). A disp. Gabellini, Pioggia, Baldini. All. Bartolini



ALLIEVI

Gabicce Gradara – Real Metauro 3-6

Amaro il debutto nella seconda fase per la squadra Allievi sconfitta in casa per 3-6 dal Real Metauro, una delle formazioni più agguerrite del girone (ha vinto il maggior numero di partite nella prima della stagione). Partita dai due volti: primo tempo da dimenticare con errori che sono costati lo 0-4 nonostante una prima parte incoraggiante. Nella ripresa prestazione più convincente con segnali incoraggianti perché, diversamente da altre partite, sono state create occasioni. Al 9’ arriva la cinquina ospite, al 10’ Gabellini accorcia le distanze con una girata di destro dentro l’area sul primo palo su cross dalla destra, al 18’ bis su autogol su tiro di Giacchetti (5-2). Al 26’ la sesta rete ospite. Al 36’ la terza rete del Gabicce Gradara con tiro da fuori di Shehu.

Prossimo impegno mercoledì 18 a Fermignano alle ore 15,30, recupero della prima giornata.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Gabellini, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Delbianco, Magi Andrea, Shehu, Cecchini, Giannone, Gaddoni. Nella ripresa sono subentrati: Francolini, Panariello, Galli, Caico, Socci, Giacchetti, Simoncelli Elia. All. Magi



GIOVANISSIMI

Marina Calcio – Gabicce Gradara 5-1

All’esordio nella fase interprovinciale il Gabicce Gradara esce sconfitto 5-1 nonostante una buona prestazione. Buono l’avvio tanto che all’8’ la squadra di Campanelli è in gol con Gambini che a centrocampo è lesto a soffiare la palla a Cerioni e davanti a Petrella non sbaglia. Il Marina trova il pareggio al 23’ con Cerioni che su azione di calcio d’angolo sfrutta una indecisione della difesa e insacca alle spalle di Borselli. Il primo tempo si conclude con una favorevole occasione dei locali con Piersantelli che calcia alto sulla traversa.

La ripresa inizia con il Marina Calcio che si fa più volte pericoloso nell'area di rigore avversaria ma prima Borselli e poi Nobile che gli è subentrato negano la gioia del gol a Massaccesi e Pierpaoli. Il Gabicce Gradara subisce il 2 a 1 al 55' da Massaccesi che in area fa partire un tiro che Nobile nulla può.

Il Gabicce Gradara tenta di giungere al pareggio ma la squadra locale fa buona guardia e negli timi dieci minuti rifila altri tre gol ancora con Massaccesi e doppietta di De Rosa che, con azioni fotocopia, sfruttano gli assist dal fondo di Ogiesoba e Ubertini.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, martedì 17 dicembre alle ore 15:30 contro il Vismara 2008.



GABICCE GRADARA

Borselli ( 6' st. Nobile ), Fuzzi, Della Chiara, Andreani (6' st. Franca), Morini, Moutatahhir Bergamini (20' st. Roberti) , Finotti (6' st. Bacchini), Gambini, Petese (25' st. Mancini), Sarli (1 'st Battistelli). All. Campanelli