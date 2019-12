Calcio giovanile, Rimini: l'Under 16 corsara sul Titano 1-2

Sport

Rimini

| 17:27 - 16 Dicembre 2019

La squadra Under 16 del Rimini Calcio.

Finito il girone di andata per le squadre del Rimini Calcio Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13. In campo solo la Under 16 di Loris Bonesso.





San Marino Academy-Rimini 1-2



RIMINI: Tuppolano, Drammis (1' st Dorsi), Tommasini (23' st Marinucci), Rushani, Bracci, Casadei, Argenziano (12' st Capi), Sebastiani (33' st Fabbri L.), Barbatosta (33' st Del Monaco), Fabbri F. (23' st Bedetti), Giunchi (12' st Pozzi). A disp.: Piscaglia, Bianchi. All.: Bonesso.

Ancora un prezioso successo per l'Under 16 di mister Loris Bonesso che, dopo la vittoria nel derby sul Cesena, ieri ha battuto i parigrado della San Marino Academy sul rettangolo verde di Dogana. Tre punti meritati e cercati perchè dopo il vantaggio dei padroni di casa, andati in rete dopo soli 3', i biancorossi hanno reagito alla grande. Il Rimini ha trovato il pareggio alla mezz'ora grazie a un bel tiro da fuori area di Rushani che si è infilato nel sette. Prima della fine del tempo alcune occasioni importanti, tra cui un calcio di rigore concesso per fallo su Barbatosta, dagli undici metri ha calciato Giunchi ma il portiere è riuscito a neutralizzare. Nella ripresa il gol decisivo ha portato la firma di Barbatosta, abile a controllare una palla filtrante di Sebastiani e a battere l'estremo difensore con un preciso diagonale. Il Rimini ha poi avuto altre opportunità per chiudere anzitempo i giochi ma il risultato non è più cambiato.