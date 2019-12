Arriva Natale con 'Lo Schiaccianoci' in diretta dal Royal Ballet in proiezione al Cinepalace

Eventi

Riccione

| 16:18 - 16 Dicembre 2019

Lo Schiaccianoci.

Nel pieno clima delle feste, la Royal Opera House di Londra propone l’allestimento della celebre opera “Lo Schiaccianoci”. Lo spettacolo è proiettato in diretta al Cinepalace di Riccione martedì 17 dicembre, alle ore 20.15.



Il balletto è preceduto dal rinnovato aperitivo con le proposte dolci e salate e la selezione di vini offerto da TerraeSole di Rimini.



Il Natale non sarebbe Natale senza la classica produzione del Royal Ballet de “Lo Schiaccianoci”. Liberamente ispirato alla novella di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, la storia inizia durante la celebrazione delle festività natalizie a casa di Clara e della sua famiglia, per proseguire attraverso una sequenza di sogni e incantesimi che conducono la fanciulla in un magico viaggio nella Terra della Neve e nel Regno dei Dolci.

Quella di Peter Wright è una produzione incantevole e incantata. Gli alberi di Natale che crescono meravigliosamente, l’eccitante battaglia tra il cattivo Re dei Topi e l’esercito dei soldati giocattolo, la vivace musica di Cajkovskij, gli squisiti frammenti della coreografia originale di Lev Ivanov, come il bellissimo passo a due della Fata Confetto e del suo Cavaliere, sono gli ingredienti di uno spettacolo magico che affascina da sempre grandi e piccini. Vedere per credere.

Lo spettacolo del Royal Ballet propone un cast d’eccezione che comprende Lauren Cuthbertson come Fata Confetto, Federico Bonelli nel ruolo del Principe, Francesca Hayward in quello di Clara e Alexander Campbellnei panni di Hans-Peter (lo Schiaccianoci). Nel cast anche Gary Avis come Drosselmeyer, Marcelino Sambé e Mayara Magri.



Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.



Biglietto intero euro 12, ridotto euro 10



Per informazioni: www.giometticinema.com