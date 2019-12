Volley C maschile, Romagna Banca si congeda dal 2019 col 3-1 sulla Consar

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:21 - 16 Dicembre 2019

Un time out del Bellaria.



Una vittoria da tre punti molto importante per la classifica: +4 sulla stessa Consar (11 punti) che è l’immediata inseguitrice dei bellariesi, in scia a Viserba e Paolo Poggi (entrambe a 18 punti) per un piazzamento playoff.



Come ormai è diventata consuetudine, partita dai due volti per i ragazzi di coach Botteghi: “Se a metà secondo set, mi avessero detto che avremmo vinto da tre punti, avrei fatto molta fatica a crederci. Invece il doppio cambio fatto nel secondo set, dopo un inizio drammatico, ha dato i suoi frutti. Il servizio è salito di livello e in attacco abbiamo lavorato con percentuali molto alte, che hanno mascherato una fallosità molto alta – dice Botteghi - Vinto il secondo set abbiamo preso fiducia e giocato una buona seconda metà di gara. Adesso abbiamo un mese di pausa in cui lavorare su muro e difesa che ancora è l’aspetto che meno mi soddisfa della mia squadra. Al rientro avremo subito una sfida fondamentale contro Viserba, una sfida che ha anche un risvolto affettivo per molti di noi”.

Coach Botteghi schiera così il sestetto in campo: torna titolare capitan Cucchi incrociato con Pianezza; in posto 4 confermati Morichelli e Ciandrini; al centro Virgili con il vecchio “leone” Pivi; nel ruolo di libero Mancinelli.

Nel primo parziale, partita in sostanziale equilibrio; i padroni di casa però vanificano diverse ricostruzioni con altrettante invasioni a rete. Pianezza sembra imprendibile in attacco (7 su 9 in attacco per lui). Il break decisivo in favore dei ravennati arriva sul 19-20, con il palleggiatore Martinelli che fa saltare la ricezione di Morichelli, poi sostituito sul 19-23. Il punto del 22-25 finale è un diagonale dell’opposto Frascio.

Il secondo set inizia con i bellariesi in difficoltà sul cambiopalla; dall’altra parte della rete i ravennati invece tengono bene in ricezione e difendono tanto. Botteghi si gioca il doppio cambio sul 7-10. I primi scambi non sono incoraggianti con due errori in alzata del nuovo entrato Sampaoli (7-13). La riscossa parte dall’opposto Evangelisti che prima sblocca la situazione con un bel diagonale e poi con il suo turno di battuta riavvicina i ravennati nel punteggio (13-15). Il sorpasso arriva sul 18 pari grazie a due errori degli avversari. Nelle battute finali, torna decisivo Morichelli in attacco (25-23).

La vittoria nel set precedente da grande fiducia ai padroni di casa che si prendono un paio di punti di vantaggio sin dai primi scambi. Chiude un mani out di Morichelli per il 25-21.

Sulla stessa falsariga anche il quarto parziale, con Bellaria sempre avanti, dove spiccano gli 8 punti dell’opposto Evangelisti. L’ultimo punto è un primo tempo vincente di Pivi (25-22).



Il tabellino

Romagna Banca - Consar Romagna 3-1

ROMAGNA BANCA: Cucchi, Pianezza 8, Morichelli 19, Ciandrini 10, Pivi 8, Virgili 9, Mancinelli LIB, Sampaoli 1, Evangelisti 15, Fabbri 0, Tosi Brandi. All. Botteghi.

PARZIALI: 22/25 25/23 25/21 25/22