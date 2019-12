Ordinanza anti-alcol: 5 sanzioni erogate nel corso del fine settimana dalla polizia locale di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 16 Dicembre 2019

Nuova operazione di controllo del territorio nella mattinata di sabato, quando il personale della Polizia locale di Rimini è intervenuto per dare attuazione alla nuova ordinanza contro le problematiche derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche del centro storico entrata in vigore dal primo dicembre e prorogata fino al 30 maggio.



Gli agenti sono intervenuti nell’area del mercato coperto, dove sono stati sanzionati cinque soggetti sorpresi a consumare alcolici nell’area posta a divieto, in prevalenza birra ma anche vino e superalcolici. Il contenuto degli alcolici è stato svuotato e quindi il contenitore conferito negli appositi contenitori, come prevede l’ordinanza.



L'obiettivo è quello porre fine a tutte quelle situazioni problematiche che si ingenerano, a causa dello smodato consumo di bevande alcoliche, come bivacchi, comportamenti aggressivi o che mettano a rischio le regole minime di convivenza civile di una comunità.



L’ordinanza contingibile e urgente è stata firmata dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi per contrastare i fenomeni di degrado e migliorare la qualità della vita della città. Condivisa in ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, l’ordinanza metterà a disposizione delle forze dell’ordine e di Polizia locale uno strumento in più per rendere maggiormente efficace, in mancanza di strumenti normativi ordinari, l'azione di contrasto a comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche.