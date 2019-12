Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera vince il derby 3-1 e ritorna al secondo posto

Sport

Rimini

12:50 - 16 Dicembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.



Il derby Rimini-Forlì è dell’Emanuel Riviera (3-1) che ritorna al secondo posto della classifica con 21 punti alle spalle della leader Jesi - vincitrice al Ancona (26) - davanti a Ponte Lelcino (20) e Faenza (18. Nel primo si gioca punto a punto con le due squadre che si rincorrono e alla fine è l’Emanuel a spuntarla 25-23; nel secondo le parti si invertono e sorride Forlì (22-25). L’equilibrio si spezza nel terzo set in cui l’Emanuel fugge via sfruttando gli errori della squadra avversaria. Blueline non reagisce, Emanuel va sul velluto (25-14). Nel quarto set pur con qualche errore l’Emanuel mantiene il controllo del parziale da subito nelle sue mani (18-12): coach Salgado cerca le contromisure ma inutilmente. Tre attacchi consecutivi di Rubini chiudono il match (25-21).



Il tabellino

EMANUEL RIMINI - BLEU LINE FORLÌ 3-1



EMANUEL RIMINI: Balducci 17, Leonardi 14, Rubini 23, Ricci 14, Orsi 3, Catalano 2, Semprini,Jelenkovich (libero), Semprini, Benvenuti. N.e.Morolli, Fiscaletti, D’Emilio, Ariano. All.: Caliendo.

BLEU LINE FORLÌ: Sopranzetti 12,Godenzoni 3, Caldara 8, Bernabè 19,Valpiani 12, Capriotti 2, Macchi (libero), Stradaioli, Sgarzi, Morelli 7,Timoncini. N.e. Yabre. All.: Delgado.

ARBITRI :Pentassuglia ed Esposito.

PARZIALI: 25-23, 22-25, 25-14, 25-21.

NOTE: Battute vincenti: Rimini 2, Forlì 3. Battute sbagliate: Rimini 2, Forlì 3. Muri: Rimini 7, Forlì 5. Errori: Rimini 28, Forlì 19.