Attualità

Rimini

| 12:21 - 16 Dicembre 2019

Gas di scarico.

Qualità dell'aria buona a Rimini durante il mese di novembre. Secondo il report di Arpae non si sono verificati sforamenti del valore medio giornaliero del Pm10 e il valore medio mensile è rimasto relativamente basso. Le condizioni metereologiche non hanno favorito l'accumolo del particolato. Anche gli altri parametri di inquinanti non hanno presentato particolari problemi.



Qui il report dettagliato