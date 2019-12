Coriano, vandalizzato il presepe alla rotonda di Ospedaletto inaugurato domenica

Attualità

Coriano

| 12:10 - 16 Dicembre 2019

Il presepe di Ospedaletto vandalizzato.

Vandali in azione nel presepe di Ospedaletto alla rotonda. La scoperta lunedì mattina dopo l'allegra inaugurazione di domenica.

“Io sono passata questa mattina presto e ho subito avvisato. Condanno assolutamente il gesto sia che provenga da adulti che da ragazzi. Il rispetto è alla base della società.” - dice Sindaco Domenica Spinelli - “Un gesto vergognoso compiuto nella notte ad Ospedaletto, merita la condanna totale da parte nostra, nell’attesa che vengano esaminati i filmati delle telecamere della zona.

La società attuale va migliorata partendo dai valori e nella valorizzazione assoluta del rispetto per tutti. Colgo l’occasione per fare i complimenti ai volontari di Coriano, Mulazzano e Ospedaletto che si sono tanto impegnati per la gioia dei nostri bambini e la serenità di tutti in questo particolare momento dell’anno.”





Weekend con diversi momenti conviviali e natalizi che si sono svolti a Coriano.



Un grazie speciale a tutte le famiglie che, insieme ai loro bambini della Scuola Materna San Giovanni Bosco, hanno realizzato nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano capoluogo un presepe molto particolare che unisce alla magia del Natale la storia del nostro paese, attraverso la riproduzione di luoghi, monumenti, edifici ed attività.

Anna Pazzaglia (assessore): ”In una società “social”, aver puntato sulla tradizione attraverso un lavoro manuale che ha riunito le famiglie, è un grande messaggio di Buon Natale”.

Sabato 14 si è inaugurata a Mulazzano “La Casetta di Babbo Natale” un luogo magico di incontro per bambini ed adulti, anche questa resa possibile grazie al volontariato dei parrocchiani e del circolo ANSPI. La casetta resterà aperta, con animazioni e giochi per i bambini , dal 19 al 22 dicembre dalle ore 17:00 alle 22:00, la vigilia 24 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e poi il 25 ed il 26 dalle ore 17:00 alle ore 22:00

Presenti a questa inaugurazione per l’amministrazione comunale il sindaco Domenica Spinelli ed il vicesindaco Gianluca Ugolini.