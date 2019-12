Calcio Promozione: Pietracuta a -3 dal Russi campione di inverno. I tabellini della 17esima giornata

Sport

Rimini

| 18:26 - 22 Dicembre 2019

Si è chiuso oggi il girone d'andata del campionato di Promozione.

Pietracuta - Sparta Castel Bolognese 3-0



PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe., Masini, Tosi (90’ Moretti), Lessi, Tomassini A., Mularoni, Fabbri Fr., Fratti, Bruma (80’ Tadzhybayev), Tomassini F.R. (86’ Cesarini).

In panchina: Balducci, Pavani, Giacomini, Alessandrini, Buratti, Satalino.

All. Fregnani.

SPARTA C.BOLOGNESE: Bentivoglio, Vergani, Nonni, Pirozzi, Mordini, Piticchi, Menicucci (76’ Bardi), Bentini (85’ Dall’Oppio), Conti, Mainetti (79’ Costa), Placci.

In panchina: Landi, Talenti, Vespi, Scaglione, Dattoma, Labbaraa.

All. Mosconi.



ARBITRO: Cola di Cesena.

RETI: Mularoni 68’, Tosi 82, Tadzhybayev 87’.

NOTE: ammonito Pirozzi.

Qui la cronaca dell'incontro





Bellaria Igea Marina - Gambettola 1-1



BELLARIA: Forastieri, Galassi, Alvisi, Righini (38' st Loi), Zanotti, Pruccoli; Bellavista (27' st Valentini), Facondini; Marchini (17' st Ceccarelli), Zanni, Chiussi (17' st Vivo).

In panchina: Sapucci, Frisoni, Fusi F., Tebaldi, Aruci.

All. Fusi.

GAMBETTOLA: Dall'Ara, Lelli, Alessandri (32' st Guiducci), Limounì, Merloni, Corbara; Berardi, Brigliadori (38' st Foschi); Bacchini, Rigoni, Perazzini (24' st Molari).

In panchina: Ercolani, Zamagna, Gessi, Ambrosini.

All. Angeli C.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Cornacchia di Lugo e Ballardini di Ravenna).

RETI: 14' pt Rigoni, 18' pt Bellavista.

NOTE: espulso Berardi, ammoniti Chiussi, Zanotti, Limounì, Molari. Angoli 6-6, recupero 0'+6'.

Qui la cronaca dell'incontro





Novafeltria - Gatteo 1-4



NOVAFELTRIA: Romani, Gori P., Hysa (25' st Mahmutaj), Ceccaroni, Taioli, Narducci; Barducci (25' st Sartini), Piva (31' st Valenti); Mezgour, Balducci (13' st Crociani), Luzzi (13' st Di Filippo).

In panchina: Cappella D., Gori M., Rinaldi, Giovanetti.

All. Mugellesi.

GATTEO: Castagnoli, Giunchi, Bertozzi, Consalvo (21' st Gobbi), Rodriguez, Coly; Niang Mor (25' st Fiori), Camillini (24' st Comuniello), Ndiaye (42' st Guidi), Alijahej (31' st Siuni), Fancellu.

In panchina: Niang, Moscotti, Toromani, Muccioli.

All. Giorgini.



ARBITRO: Moschella di Imola (Assistenti: Gallo e Polzoni di Imola).

RETI: 4' pt Balducci, 11' pt e 33' pt rig. Alijahej, 7' st Ndiaye, 46' st Gobbi.

NOTE: ammoniti Niang Mor, Gori, Fiori.

Qui la cronaca dell'incontro





Sampierana - Torconca 0-2



SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Giovannetti, Canali, Bottura, Quaranta (55’ Lanzi), Bravaccini, Petrini, Savelli, Pippi, Diversi (72’ Simoncini).

In panchina: Margheritini, Berni, Iavarone, Farfaneti, Venturi.

Allenatore: Madonia.

TORCONCA : Hisa, Franca, Franciosi (46’ Zavatta), Harrach, Musabelliu. Tombari, Ortolani (70’ Fontana) , Ferrani (89’ Picchi), Pasolini (81’ Brighi), Mani (79’ Casoli), Di Addario.

In panchina: Mancini, Guenci, De Lilla, Renzoni.

Allenatore: Vergoni.



ARBITRO: Tabaku di Faenza (Assistenti Tonti di Rimini e Watanabe di Faenza).

RETI: Mani (T) al 8’ , al 57’ Ortolani (T).

NOTE: espulso al 89’ Petrini per somma di ammonizioni. Ammoniti Giovannetti, Bravaccini, Ferrani.

Qui la cronaca dell'incontro





Sant'Ermete - Bagnacavallo 0-0



S.ERMETE: Rossi, Tosi Brandi, De Paoli (40' st Genghini), Qatja, Amadei, Fini, Vukaj (38' st Molari), Ciccarelli (20' pt Mancini), Belloni (30' st Contarini), Fuchi, Bua (14' st Marcaccio).

In panchina: Vandi, Bonifazi, Zavattini, Cupioli. All. Pazzini.



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Doni, Maccolini, Vincenzi, Francesconi, Piva (25' st Tambieri), Calderoni, Marilungo (40' st Sall), Capirossi (45' st Vecchiolla), Calderoni (20' st Bucci).

In panchina: Tambieri, Greco, Bandini, Ndiaye, Rondinelli, Stanghellini.

All. Mazzotti.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Topo e Sugamiele di Cesena).

Qui la cronaca dell'incontro





Vis Misano - Cervia 2-1



VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Borghini (37'st Pratelli), Imola, Mercuri, Antonietti, Sanchez, Muccioli, Laro (34'st Baravelli), Benedetti, Serafini, Torreggiani (24'st Pari).

In panchina: D'Orsi, Dall'Alba, Tonini, Mussoni, Maltoni, Bacchiani.

Allenatore Bucci.

CERVIA 1920: Braggion, Kalac, Valentini (1'st Brando), Severi, Romagnoli (17'st Merli), Candoli (37'st Caporossi), Zanigni, Fantini G. (1'st Bonetti), Godoli, Alberani, Ceccarelli.

In panchina: Ricci, Corzani, Fantini F., Civita, Poggi.

Allenatore Molducci.



ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Muratori e Forti di Cesena).

RETI: 10' pt Borghini, 21' pt Serafini, 20' st Zanigni.

NOTE: Ceccarelli, Candoli, Severi, Godoli, Mercuri, Muccioli, Antonietti, Kalac, Pari.

Qui la cronaca dell'incontro



CLASSIFICA: Russi (36 punti); Pietracuta (33), Torconca, Faenza e San Pietro in Vincoli (32); Vis Misano (31), Gatteo (28), Sparta C.Bolognese (27), Reno (25); Cervia (23), Sampierana (20), Gambettola (19); Due Emme (17), Bagnacavallo (15), Bellaria Igea Marina e Novafeltria (14); Sant'Ermete (12), Fosso Ghiaia (7).



Riccardo Giannini