Calcio Eccellenza: Marignanese, tris nell'anticipo al Castenaso. A segno anche Carnesecchi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:08 - 21 Dicembre 2019

Rosa della Marignanese 2019-20.

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori (33’st Palazzi), Carnesecchi, Gadda (27’st Mazzoli), Dominici, Massari, Sartori, Domini (42’st Greco), Rivi (38’st Piscaglia), Sapori, Garavini (16’st Torsani). A disp.: Iglio, Grandoni, Ferrari, Fabbri. All.: Lilli

CASTENASO: Mantovani, Gherardi (19’st Greco), Spigariol (33’st Veronese), Barone, Zaganelli (23’st Cuppini), Contri, Di Cecco, Sassu, Visani (1’st Di Candilo), Jammeh, Marzillo. A disp.: Rocchi, Mazzoni, Mekhchane, Monducci, Maddaloni. All.: Malaguti

ARBITRO: Piraccini di Cesena

RETI: 20’pt Sapori, 3’st Carnesecchi, 25’st Rivi.

NOTE: angoli 9-2. Ammoniti Jammeh, Contri, Sassu, Sartori, Domini



S.GIOVANNI IN MARIGNANO. Si chiude nella miglior maniera possibile il 2019 della Marignanese, che tra le mura amiche regola con un perentorio 3-0 il Castenaso. Partita pressochè impeccabile per gli uomini di Simone Lilli, capaci di controllare il pallino del gioco e punire l’avversario al momento giusto. La prima occasione del match arriva al 16’, quando Sapori impegna Mantovani con un destro rasoterra dall’interno dell’area. Lo stesso cerca la porta su cross di Dominici al 18’, generando una mischia risolta affannosamente dalla difesa ospite. È il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che arriva al 20’: Sapori riceve da Gadda sul lato sinistro dell’area, rientra sul destro e mette in rete. La rete subita sveglia gli ospiti, che si fanno vedere in avanti con la conclusione da fuori di Visani (23’), alla quale risponde la grande occasione di Sartori, che sbaglia a tu per tu con Mantovani. Sul finale di primo tempo (43’) c’è spazio per il raddoppio di Rivi, annullato però dall’arbitro per fuorigioco. I tifosi locali non devono però aspettare molto per il reale raddoppio, che arriva al 3’ della ripresa grazie a capitan Carnesecchi, che dal limite lascia partire un bellissimo sinistro al volo che si insacca nell’angolo opposto. La partita a questo punto si stabilizza, con la Marignanese che sfiora comunque la rete con Massari prima (21’) e con Dominici poi (23’), trovando il 3-0 al 25’. A firmare la rete che chiude la partita è Rivi, che sfrutta al meglio l’ottimo cross da sinistra di uno straripante Sartori. Il finale di partita è pura accademia per la Marignanese, che si laurea campione d’inverno e prosegue nella sua marcia.