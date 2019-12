Calcio Promozione: Dall'Ara para tutto, il Gambettola ferma il Bellaria Igea Marina (1-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:24 - 22 Dicembre 2019

La rosa del Bellaria 2019-20.

Bellaria Igea Marina - Gambettola 1-1



BELLARIA: Forastieri, Galassi, Alvisi, Righini (38' st Loi), Zanotti, Pruccoli; Bellavista (27' st Valentini), Facondini; Marchini (17' st Ceccarelli), Zanni, Chiussi (17' st Vivo).

In panchina: Sapucci, Frisoni, Fusi F., Tebaldi, Aruci.

All. Fusi.

GAMBETTOLA: Dall'Ara, Lelli, Alessandri (32' st Guiducci), Limounì, Merloni, Corbara; Berardi, Brigliadori (38' st Foschi); Bacchini, Rigoni, Perazzini (24' st Molari).

In panchina: Ercolani, Zamagna, Gessi, Ambrosini.

All. Angeli C.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Cornacchia di Lugo e Ballardini di Ravenna).

RETI: 14' pt Rigoni, 18' pt Bellavista.

NOTE: espulso Berardi, ammoniti Chiussi, Zanotti, Limounì, Molari. Angoli 6-6, recupero 0'+6'.



BELLARIA IGEA MARINA. Finisce in parità la sfida salvezza tra il Bellaria Igea Marina e il Gambettola. Al 14' ospiti in vantaggio: percussione palla al piede di Rigoni che dal limite calcia di potenza, palla sul palo interno alla destra di Forastieri e poi in rete. Il pareggio arriva quattro minuti dopo con il solito Bellavista, che sfrutta una verticalizzazione di Marchini per scattare sul filo del fuorigioco. Rasoterra che tocca il palo e si infila alla sinistra di Dall'Ara. Al 21' ancora Bellavista crossa dal fondo, sulla destra, Corbara tocca di testa verso la propria porta, colpendo una clamorosa traversa, prima della parata di Dall'Ara. Un minuto dopo il portiere smanaccia in corner un tiro cross di Facondini. Momento di gara favorevole alla squadra di casa che al 23' impegna ancora il portiere con Bellavista a seguito di una combinazione con Marchini, l'estremo difensore respinge con il corpo un diagonale dell'esterno offensivo. Al 28' Gambettola in dieci per il rosso comminato a Berardi per proteste. In avvio di ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, sono gli ospiti a sfiorare il gol con Lelli che crossa sul secondo palo, Bacchini a tu per tu con Forastieri calcia a lato in diagonale. Ancora Lelli al 50' dal vertice destro dell'area, Forastieri è bravo a deviare in corner. Il terzino del Gambettola è tra i più attivi nella ripresa, ma Alvisi mura il secondo tentativo, evitando un gol fatto. Nell'ultima parte di gara la squadra di casa riesce a far valere la superiorità numerica, ma Dall'Ara sale in cattedra. Al 75' tiro dal limite di Zanni, il portiere cesenate si distende sulla sua destra e salva il risultato. Sugli sviluppi del seguente corner, calciato da Zanni, Zanotti colpisce la traversa. All'85' tiro da fuori di Facondini, Dall'Ara vola sulla sua destra, deviando ancora in corner. Assedio finale dei padroni di casa, ma il tiro di Vivo al 96' è facile preda di Dall'Ara.